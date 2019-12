30 Jahre Theater im Glasperlenspiel

Mit der Premiere „Dr Entaklemmer“ am 11. Februar 1990 begann die kleine Erfolgsgeschichte der Theatergruppe im Glasperlenspiel in Asperg.

Fast 150 mal wurde dieses Theaterstück auf der eigenen Bühne aber auch bei vielen Gastspielen im Umland aufgeführt. Inzwischen hat das Glasperlenspiel 50 Eigenproduktionen auf die Bühne gebracht, bei denen 15 Regisseur*innen über 120 Amateurschauspieler*innen angeleitet und gefördert haben, unterstützt von zahlreichen helfenden Händen und Sponsoren. Auch wenn der Erfolg des ersten Theaterstücks unerreicht geblieben ist, so hat die Theatergruppe, die in wechselnden Besetzungen auftritt, doch immer wieder aufs Neue helle Begeisterung im Publikum ausgelöst und auch diverse Theaterpreise eingeheimst. Gründe genug, mit Bildern und Plakaten und in Gesprächen und Anekdoten an 30 Jahre „kraftvolles Theater mit Herz“ zu erinnern.

Die Moderation übernimmt Reinhard Rümmele.

Alle Freunde des Theaters sind herzlich eingeladen, mitzufeiern und mit Neugier und Interesse (vielleicht aber auch mit etwas Fingerfood fürs Buffet) zum Gelingen des Festes beizutragen und in Erinnerungen zu schwelgen.