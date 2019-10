Matthias Möhring & Freunde

Matthias Möhring singt und erzählt von Episoden die das Leben spielt.

Was immer mitklingt, ist die pure Freude am Leben und Musizieren. Diese Lust spürt man bei den schönen Melodien und Harmonien, der abwechslungsreichen Gitarrenbegleitung und dem unerschöpflichen Repertoire an musikalischen Ideen. Auf der Bühne wird Matthias Möhring - bei ausgewählten Liedern - von Musikerfreunden aus dem Großraum Stuttgart begleitet. Es erwartet Sie unterhaltsame, abwechslungsreiche und handgemachte Musik aus einem Guss.