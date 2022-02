Der historische Sitzungssaal des Alten Rathauses am Marktplatz birgt ein ganz besonderes Kunstwerk: hier befindet sich das Wandbild „Allegorie der guten Regierung“ des Leipziger Künstlers Michael Triegel. Es zeigt in altmeisterlicher Bildsprache eine sinnbildliche Darstellung von Plochingen mit Figuren voller Symbolik, ausgebreitet vor dem Panorama der Plochinger Stadtkulisse. Entschlüsseln Sie in dieser Führung die spannenden Geheimnisse dieses Bildes.

Dauer: ca. 1 Stunde

Treffpunkt: PlochingenInfo, Marktstr. 36, 73207 Plochingen

Anmeldung über die PlochingenInfo: Tel. 07153 / 7005-250, Mail tourismus@plochingen.de oder per Online-Formular.

Wir bitten um Anmeldung! Bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl kann die Führung abgesagt werden. Teilnahme nur nach bestätigter Voranmeldung mit Kontakdatenaufnahme. Bitte beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu kurzfristigen Änderungen, Anpassungen oder Beschränkungen kommen kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.plochingen.de/stadtfuehrungen