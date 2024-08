Weststadt Kunterbunt - Sommermeile 24 - Schorndorfer Gschichdla – PHOENIX KULTURladen – Schwäbische Geschichten von und mit Anna-Maria Beier

Anna-Maria Beier nimmt ihr Publikum mit in die Schorndorfer Altstadt Anfang der 60er Jahre. Fast alle im schwäbischem Dialekt verfassten, aber auch durchaus für „Reingeschmeckte“ verständlichen Geschichten kommen nicht weit, meist nur „oms Haus ‚rom“. Sie kreisen um den Marktplatz, gehen gerade noch das Apothekergässchen hoch. Dafür schauen sie aber hinter die Fassade, in Winkel und düstere Treppenhäuser, drücken ihre Nasen am Schaufenster vom „Spielwaren - Wunderle“ platt...