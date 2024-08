LA LUZ (USA)

La Luz – die Band um Gitarristin/Songwriterin Shana Cleveland – hat für den 24. Mai die Veröffentlichung ihres neuen Albums „News of the Universe“ auf Sub Pop angekündigt und kommt im September auf eine 4-tägige Deutschland-Tour: Köln, Hamburg, Berlin, Schorndorf 😉 Wie es sich gehört, gell?

„News of the Universe“ ist ein Album, das aus dem Unglück geboren wurde, ein Werk von dunkler, schöner Psychedelia, dass Clevelands Erfahrung widerspiegelt, als ihre eigene Welt durch eine Brustkrebsdiagnose kurz nach der Geburt ihres Sohnes außer Kontrolle zu scheinen geriet.

Die erste Single “Strange World” ist ein Song in Soft-Psych-Rock-Manier, wie man es eben von La Luz gewohnt ist. Shana Cleveland sagt dazu:

„It’s been a strange and difficult few years, and at moments, I have found myself rushing to move forward in time, to leave the present and escape to whatever is next. The best advice a friend gave me during a time when I was feeling particularly overwhelmed and battling consecutive panic attacks was to go outside, take my shoes off, and sit with my feet on the earth. This seemed to slow the universe down in a way that made it feel easier to handle. So this chorus is something of a mantra to myself ‘we’ll be fine, just take your time.“

La Luz aus Kalifornien wird von Fans und der Presse gleichermaßen seit ihrem Gründungsjahr 2012 geliebt, da sie den Spagat zwischen Chaos und Bittersüße schaffen.

Jede neue Platte ist ein weiterer Feinschliff an der Mischung aus schwülstigen Riffs und engelsgleichem Gesang, der an Pop und Folk angelehnt ist; eine Band, die so verlässlich großartig ist, dass sie den gewaltigen Schritt nach vorne in Sachen Selbstvertrauen und schierer Musikalität, den „News of the Universe“ macht, umso beeindruckender macht.

