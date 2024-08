HEISS AUF LESEN© : Abschlussveranstaltung zur Leseclubaktion

Unter allen Teilnehmern des Sommerferienleseclubs werden heute die Gewinner ausgelost. Neben der Auslosung der Gewinner und der anschließenden Preisverleihung erwartet alle Kinder, die erfolgreich an der Aktion teilgenommen haben, eine spannende Lesung. Die Autorin Wiebke Rhodius liest aus ihrem Kinderbuch „Lenni & Luis: Attacke Schimmelbacke“. Die Zwillinge Lenni und Luis haben es faustdick hinter den Ohren. Ständig spielen sie Streiche, machen Quatsch und schmieden Pläne. Da kommt es wie gerufen, dass sie einen Jungen aus ihrer Schule die Anwaltskanzlei ihres Vaters verlassen sehen. So was von klar, dass er ein übler Verbrecher sein muss – und ausgerechnet in den hat sich ihre ältere Schwester verliebt. Auch wenn sich die Geschwister nicht immer grün sind, steht für die Zwillinge sofort fest: Sie müssen ihre Schwester retten! Jedes Kind, das erfolgreich an der Aktion teilgenommen hat, darf sich auf eine kleine Überraschung und eine Urkunde freuen.

Das Konzept zur Leseclubaktion wurde von der Fachstelle für Bibliotheken am Regierungspräsidium Stuttgart ausgearbeitet. Die Veranstaltung ist Bestandteil des Schorndorfer Ferienprogramms. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich.