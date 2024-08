Der Chocolate Gospel Choir präsentiert sein neues Programm „Der König kehrt zurück“ mit 2 Konzerten in der Barbara-Künkelin-Halle

Mit der Inszenierung "Der König kehrt zurück", begibt sich der Chocolate Gospel Choir auf den Kontinent, wo der Ursprung des Gospels begann. In einem 20-minütigen Programmteil präsentiert der Chor die berühmteste afrikanische Geschichte auf seine ganz eigene Weise: mal traditionell, mal in einer mitreißenden Uptempo-Gospel-Version. Die rund 15 Tänzer:innen des Tanzensembles der New York City Dance School aus Stuttgart bereichern die Inszenierung. Dabei werden auch die beeindruckende Savanne und ihre faszinierenden Tiere eindrucksvoll dargestellt.

Der Chor unter der Leitung von Klaus "Eddy" Ackermann erarbeitet die weltbekannten Stücke von "The Lion King" auf eine ganz besondere Art und Weise: Traditionell, wie man es aus dem Film und dem Musical kennt. Aber auch als Gospel-Version, wo die Interpretation es zulässt. Unterstützt von afrikanischen Trommeln und Percussions schafft so der Chor die Brücke zu diesem einzigartigen, musikalischen Kunstwerk.

Ergänzt wird das Programm auch noch neue Gospel und Worship-Songs wie das mitreißende „Praise“ oder „Lion of Judah“, sowie Pop_Klassiker wie „You‘er the Voice zum mitsingen. Abgerundet wird das Programm durch ein mit dem Grammy-Award ausgezeichnetes „Baba Yetu“, welches die afrikanischen Ausrichtung des Programms unterstreicht.