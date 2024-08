Tag des offenen Denkmals: Festungsstadt Schorndorf - oben und unten

In der Führung werden wir uns mit der Zeit beschäftigen, als Schorndorf eine der sieben Landesfestungen Württembergs war. Wir beginnen am Burgschloss und erfahren, welche Gründe im 16. Jahrhundert dazu führten, dass der Herzog immense Summen in den Ausbau seiner Festungen

investierte. Thema wird auch sein, wie sich die Investitionen bewährt haben und welche Auswirkungen der Status als Landesfestung auf die Stadt hatte. Im weiteren Verlauf der Führung besuchen wir die unter dem Marienstift liegenden Reste der Festung, eine Kaponniere in einem Keller der Burgstraße sowie die Obertorbastion.

Beginn: 11 Uhr

Dauer: circa 90 Minuten

Führung mit Dr. Holger Dietrich