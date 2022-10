Offene Führung: Auf den Spuren von Gottlieb Daimler - Eine Zeitreise in die Geschichte der Mobilität

Eine Zeitreise in die Geschichte der Mobilität.

Bis aus dem Automobil das wurde, was wir heute als selbstverständlich ansehen, durchlebte es viele Stufen und benötigte viele Pioniere und Erfinder. Gottlieb Daimler (1834 – 1900) war einer dieser Pioniere und hier in Schorndorf geboren. Hören Sie seine Geschichte und wie die bahnbrechende Entwicklung seines Motors die Mobilität maßgeblich veränderte. In dieser Zeit kam es auch zu vielen Parallelerfindungen. Wie war das mit Elektromotor, Brennstoffzelle, Diesel, Hybrid oder dem ersten Rekord über 100 km/h – war das wirklich während der Lebenszeit Gottlieb Daimlers? Kommen Sie und erfahren Sie mehr!