"Plochingen gestern und heute"

War Plochingen bis ins 19. Jahrhundert ein vom Weinbau geprägter Ort, so hat sich das Stadtbild im Zuge der Industrialisierung und dem Anschluss an die Eisenbahn stark verändert. Der Wandel Plochingens in der Geschichte wird auf dem historischen Marktplatz erlebbar. Dass es hier bis vor 40 Jahren noch ganz anders aussah, werden Sie bei diesem Stadtspaziergang erfahren. Und auch die farbenfrohen Bauwerke „Wohnen unterm Regenturm“ von Friedensreich Hundertwasser und „les toilettes“ von Tomi Ungerer lernen Sie kennen.

Dauer: ca. 1 Stunde

Kosten: 5,- € pro Person (Kinder- und Familienpreise auf Anfrage)

Treffpunkt: PlochingenInfo, Marktstr. 36, 73207 Plochingen

Anmeldung über die PlochingenInfo: Tel. 07153 / 7005-250, Mail tourismus@plochingen.de oder per Online-Formular.

Wir bitten um Anmeldung! Bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl kann die Führung abgesagt werden. Teilnahme nur nach bestätigter Voranmeldung mit Kontakdatenaufnahme. Bitte beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu kurzfristigen Änderungen, Anpassungen oder Beschränkungen kommen kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.plochingen.de/stadtfuehrungen