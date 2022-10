Offene Führung: Schätze der Weststadt

Die Schorndorfer Weststadt ist einer der ältesten Teile der Stadt.

Alte Fachwerkhäuser, enge Gassen, kleine Handwerksbetriebe und regional bekannte Gastronomie prägen hier das Bild. In den letzten Jahren haben sich hier neue Laden-Konzepte entwickelt und einige kreative Köpfe niedergelassen. Machen Sie sich mit uns auf den Weg, fast Vergessenes, lebendiges Handwerk, weltweiten Handel, authentische Unternehmerpersönlichkeiten und ihre Blickwinkel kennen zu lernen. Bei diesem Stadtspaziergang bekommen wir Einblicke in sonst nicht zugängliche Hinterzimmer kleiner Läden, kommen mit Menschen ins Gespräch, die anders an Dienstleistungen und Produktentwicklungen herangehen und dürfen Handwerkern beim Arbeiten über die Schulter schauen.