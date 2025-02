Der "Offene Abend" in der Fahrradwerkstatt ist immer Donnerstags von 18.30 bis 21.00 Uhr (außer in den Schulferien). Im Fall, dass sich bis 20 Uhr keine (neuen) Interessent:innen eingefunden haben bleibt es unseren Ehrenamtlichen vorbehalten, vorzeitig Feierabend zu machen.

Falls ihr Ersatzteile benötigt, bringt diese bitte mit. Wenn ihr nicht wisst, ob oder was ihr an Teilen braucht, einfach vorbeikommen. Wir schauen uns das Rad gemeinsam an und klären, was gebraucht wird.