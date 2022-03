Offene Geheimnisse. Ein Hörspiel von Peter Frömmig

Im Park auf der Schillerhöhe werden HÖRspiel:RÄUME geschaffen, an denen die Besucher Peter Frömmigs Hörspiel, das am 16.09.1986 beim Radio ORF Salzburg erstausgestrahlt wurde, in der Natur genießen können. In Frömmigs Hörspiel werden Erinnerungssequenzen mit der Gegenwart verbunden und mit der Zukunft in überzeugender Weise konfrontiert. Regie: Klaus Gmeiner. Sprecher: Sabine Sinjen (Jüngere Frau), Hilde Mikulicz (Eine Mutter), Rolf Boysen (Der Vermittler), Thomas Stroux (Jüngerer Mann), Georges Ourth (Sein Gegenüber).

Um 13.00 Uhr und um 15.00 Uhr ist das Hörspiel weitere Male zu hören.