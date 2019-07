Offene kulinarische Führung - Aus Schorndorfer Töpfen und Kesseln

Kommen Sie mit uns und lernen Sie Schorndorf durch das Essen, die Kultur und die Menschen kennen.

Neben Anekdoten aus der Schorndorfer Stadtgeschichte erwarten Sie zahlreiche Leckereien „made in Schorndorf“. Nach einem besonderen Geschmackserlebnis, wahlweise im Apothekerkeller oder im Wein & Tee Lädle, schlendern Sie über den Marktplatz in die Altstadtgassen. Genießen Sie zwischen Braukesseln typisch schwäbische Köstlichkeiten in der Gasthausbrauerei Kesselhaus. Gleich gegenüber befindet sich die Brennerei der Familie Böhringer. Bei Flachswickel und Obstbrand erfahren Sie alles über den Brennvorgang.

Dauer ca. 3 Stunden