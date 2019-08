Offene Führung: Der Alte Friedhof

An Gräbern von Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik, Industrie und Kultur wird Waldemar Junt lebendige Geschichte vermitteln.

Es geht u. a. um Personen, die ihr gesamtes Vermögen für den Dienst der Nächstenliebe geopfert haben oder die mit ihrer Firma Weltmarktführer wurden, Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Übersetzungsleistung heute noch in Ghana wie ein Nationalheld verehrt werden, Menschen, die für einen in ganz Württemberg exzellenten Ruf der Lateinschule sorgten, die als Übersetzer bei den Friedensverhandlungen 1919 in Versailles dabei waren oder die im Nazi-Deutschland Opfer bzw. Täter waren. 2019 ist der Alte Friedhof Teil der Gartenschau.

Dauer: ca. 1 Stunde