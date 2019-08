Offene Martinskirche

Gotischer Kunstschatz in der Martinskirche Neustadt.

Während der Gartenschau öffnet die sonst verschlossene Martinskirche in WN-Neustadt an jedem Sonn- und Feiertag von 14:30 Uhr-17:00 Uhr zur Besichtigung der Wandmalereien. Um 15 Uhr wird eine ca. einstündige Einführung in den reichhaltigen und interessanten Kunstschatz gegeben. Zu sehen ist ein äußerst seltenes, vollständig erhaltenes, Bildwerk mit Ansichten aus dem Marienleben, aus der Weihnachtsgeschichte und von Heiligen aus der Zeit um 1380 im Chor, ein Passionszyklus um 1420 im Schiff. Ungewöhnliche Abbildungen von Legenden wie die Kornfeldlegende, das Palmwunder, Dismas und Jesus mit fliegenden Tonkrügen sind Raritäten. Außer den genannten Zeiten können sich Gruppen gerne zur Führung anmelden unter 07151 81167 oder pfarramt.neustadt@elkw.de. Die Kirche ist sonst verschlossen, um Vandalismus vorzubeugen. Weitere Infos unter www.neustadt-evangelisch.de. (Adresse der Kirche: Im Unterdorf 14, 71336 Waiblingen). Der Eintritt ist frei - Spenden erbeten.