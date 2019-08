Kirchturmführung mit Schauspiel in Neustadt

Am 18. August um 16.00 Uhr werden interessierte Besucher eine besondere Kirchturmführung erleben.

Treffpunkt ist vor der Martinskirche in Neustadt (Im Unterdorf 16). Die Kirchturmführerin Elke Müller wird wieder in ein historisches Gewand schlüpfen und Besucher bei einem Schauspiel in den Kirchturm führen. Auf diese Weise werden die Gäste aus dem Leben der historischen Person manches Wissenswertes erfahren, aber auch über Turm, Glocken, Treppen und vieles anderes mehr. Hier gilt es gut aufzupassen, denn zum Schluss gibt es noch ein Turmrätsel.