Offene Scheune. Kilchberg

Die Scheune Kilchberg verwandelt sich abwechselnd in eine Kneipe oder Café und lädt herzlich zum Besuch ein. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Info
Dorfscheune Kilchberg Tessinstraße 8, 72072 Tübingen, Universitätsstadt
Freizeit & Erholung
bis
Dorfscheune Kilchberg Tessinstraße 8, 72072 Tübingen, Universitätsstadt
Die Scheune Kilchberg verwandelt sich abwechselnd in eine Kneipe oder Café und lädt herzlich zum Besuch ein. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH