Offene Stadtführung - Bauliche Moderne

Wie hat sich Schorndorf in den letzten 40 Jahren städtebaulich entwickelt?

Bei dieser Tour, die klassischerweise in der südlichen Kernstadt beginnt und dann erstmals auch an Gebäuden und Quartieren in der s.g. Vorstadt vorbeiführt, sehen wir, wie sich mit dem Anspruch an ein modernes Mittelzentrum neue Wohn-, Lebens-und Arbeitsformen entwickeln können. Sei es die am Spitalhof gelegene neue Stadtbücherei, in der Weststadt Haus und Werkstatt von Korb Schnabel, sowie das ca. 3000 qm große Quartier entlang der historischen Stadtmauer. Nördlich der Bahn besuchen wir das neue Rad-Haus am Berufsschulzentrum, biegen dann ab hin zur einstigen Bürstenholz-Fabrik Pfleiderer. Die klare Form-und Farbensprache des „Lederle“ , der ehemaligen Lederwarenfabrik Breuninger, wird nicht nur funktionales Zuhause für fast 600 Menschen werden, sondern stellt einen Meilenstein städtebaulicher Moderne am Ende unserer Führung dar.