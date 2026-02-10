Offene Tanzprobe für griechische Volkstänze

Im Rahmen der Interkulturellen Woche 2026 in Schorndorf lädt der Hellenische Kulturverein Rizes Mas herzlich zu einer offenen Probe für griechische Volkstänze ein.

Kommen Sie vorbei, lernen Sie griechische Tanztraditionen kennen, schauen Sie beim Tanzen zu oder machen Sie direkt selbst mit. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Freude an Musik, Bewegung und Begegnung genügt.

Die offene Tanzprobe ist in drei Gruppen aufgeteilt: Von 18:00 bis 19:00 Uhr tanzt die Kindergruppe, von 19:00 bis 20:00 Uhr sind Jugendliche und Erwachsene eingeladen, und von 20:00 bis 21:00 Uhr findet die Probe für Fortgeschrittene statt.