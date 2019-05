Schnitzworkshop

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren.

Justus Jonas, beliebte Figur aus den drei ??? Kids, weiß und kann einfach alles. Und nun beherrscht er auch noch das Schnitzen eines Löffels. In ihrem neuen Buch „SOS Schnitzeljagd“ ziehen die drei Freunde in der Wildnis alle Register - eine tolle Story von Ulf Blanck mit 45 Tipps und Outdoor-Wissen von Astrid Schulte. Damit ist man bestens gerüstet für eigene Abenteuer in der Natur.

Astrid Schulte ist eigentlich Pressesprecherin der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, nebenher Schnitzexpertin und Autorin des Kindersachbuch-Bestsellers „Meine Schnitzwerkstatt“.

Wer mit der Autorin einen Löffel wie Justus Jonas schnitzen möchte, kann sich zum Schnupperschnitz-Workshop anmelden.

Weitere Schnitzkurse von Astrid Schulte unter www.schnitz-kurse.de