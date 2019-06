× Erweitern Uni Hohenheim Offene Uni

Zum Tag der Offenen Tür öffnet die Universität Hohenheim den schönsten Uni-Campus Deutschlands am 6. Juli 2019 für Besucher aller Altersgruppen. Studieninteressierte, Kinder und Familien, Garten- und Kulturliebhaber, Gourmets, Alumni, Nachbarn, Freunde und Förderer können in rund 130 Programmangeboten Labore besichtigen, sich an Mitmachaktionen beteiligen, Vorträge hören, das barocke Schloss und die beliebten Gärten bei Führungen erkunden und Konzerte genießen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung: „Weltoffen, vielfältig und tolerant“.

Samstag, 6. Juli 2019, 12:00 – 18:00 Uhr, Campus der Universität Hohenheim, 70599 Stuttgart

Eintritt frei, Programm [Link: https://www.uni-hohenheim.de/tag-der-offenen-tuer]