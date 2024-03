Zaubershow

Inspiriert durch Otfried Preußlers Buch „Die kleine Hexe“ präsentiert die Zauberin und Comedian Marion Metternich eine 45-minütige Zaubershow für die ganze Familie. Marion ist witzig, tiefgründig und authentisch zugleich, ihre Zaubershows reißen Groß und Klein mit, sind amüsant und abwechslungsreich! Am Schluss bleibt vor allem die erstaunte Frage: Wenn das möglich ist, was in aller Welt ist dann noch möglich?