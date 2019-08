Zum Offenen Zehntscheuer-Treff lädt der Förderverein unter dem Motto „Mittendrin für alle“ auch Gäste und Interessierte ein. Man/frau muss nicht Mitglied im Verein sein, darf es aber gerne werden.

Regelmäßig ist die Zehntscheuer am 2. Freitag im Monat ab 19 Uhr mit Bewirtung (Getränke) geöffnet. Zusätzliche Angebote werden jeweils angekündigt.

Herzliche Einladung an alle: nette Leute treffen in der Ortsmitte in Entringen in der Zehntscheuer - bei schönem Wetter auf der Terrasse.