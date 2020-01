Offene Zehntscheuer

Wie an jedem zweiten Freitag im Monat ist die Zehntscheuer ab 19 Uhr für Alle geöffnet.

Diesmal mit "Moschtseminar" von und mit Jörg Beirer und Christian Schmid

Ein vergnüglicher Abend rund um den Moscht - gemeint ist der schwäbische Apfelwein! Eine ganze Kultur dreht sich um die Haltbarmachung von Äpfeln. Der Moscht ist ein Teil davon. Wie wird er hergestellt? Auf was sollte man dabei achten? Was braucht man für die Herstellung? Beim Moschtseminar kommt alles auf den Tisch: Moschte zum Probieren, Veschper und Unterhaltung in komödiantischer Form.

Kommetse, Gucketse, Probieretse!

Eine Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Ammerbuch