Offene Zehntscheuer in Entringen

Herzliche Einladung an Alle: nette Leute treffen in der Ortsmitte in Entringen in der Zehntscheuer - bei schönem Wetter auf der Terrasse.

Regelmäßig ist die Zehntscheuer am 2. Freitag im Monat ab 19 Uhr mit Bewirtung (Getränke) geöffnet. Zusätzliche Angebote - kulinarische oder kulturelle - werden jeweils angekündigt.

Zum Offenen Zehntscheuer-Treff lädt der Förderverein unter dem Motto „Mittendrin für alle“ auch Gäste und Interessierte ein. Man/frau muss nicht Mitglied im Verein sein, darf es aber gerne werden.

Entsprechend der jeweils geltenden Corona-Verordnung sind wir verpflichtet, die Impfnachweise der Gäste zu kontrollieren und die Kontaktdaten vorübergehend zu speichern. Details erfahren Sie jeweils zeitnah auf unserer Homepage oder im Ammerbuch aktuell.