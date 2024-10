Regelmäßig ist die Zehntscheuer am 2. Freitag im Monat ab 19 Uhr mit Bewirtung (Getränke) geöffnet.

Herzliche Einladung an Alle: nette Leute treffen in der Ortsmitte in Entringen in der Zehntscheuer - bei schönem Wetter auf der Terrasse.

Zusätzliche Angebote - kulinarische oder kulturelle - werden jeweils angekündigt.