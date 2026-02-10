Unter offenem Himmel - Demokratie: Das Gespräch und die Möglichkeiten des Friedens

Während die Gefahren und Bedrohungen für die offene Gesellschaft mittlerweile unverkennbar sind, lohnt es sich innezuhalten und die Frage zu stellen: Was ist es eigentlich genau, das es zu verteidigen gilt und wofür es sich zu kämpfen lohnt?

Der Dramaturg, Schauspieler und Rezitator Norbert Eilts und die Klang- und Bildgestalterin Claudia Lahr laden im Atrium der Stadtbücherei Kornwestheim dazu ein, innezuhalten, zuzuhören und neu nachzudenken. Anhand ausgewählter Beiträge und passender Zitate aus Geschichte, Literatur und Geistesgeschichte eröffnen die beiden Künstler Perspektiven auf eine Zeit voller Widersprüche und regen zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Standpunkt an. Was steht jetzt in diesem Augenblick auf dem Spiel, für jeden Einzelnen und jede Einzelne?

Eilts‘ Ausführungen zum Thema Demokratie mit Texten von Martin Buber, Albert Einstein, Robert Gernhardt, Mascha Kaléko, Carlo Schmid, Jason Stanley u. a. geben anregende Impulse zu verwirrenden Zuständen, zeigen aber auch Wege aus der Verwirrung auf. Visuell und akustisch ergänzt und begleitet werden die Wortbeiträge von faszinierenden Fotos und Videos, die ein sinnliches und szenisches Gesamterlebnis erlauben: Aufnahmen und Szenen aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswirklichkeiten in aller Welt sowie sorgfältig ausgewählte Natur- und Landschaftsstudien bieten den Rahmen für sechzig spannende Minuten, die das Publikum über Mitmenschlichkeit, Empathie und eine funktionierende Zivilgesellschaft nachdenken lassen.