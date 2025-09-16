Offener Hoftreff

Auch 2025 wollen wir wieder mit unseren offenen Hoftreffs für alle starten – auch nicht Mitglieder sind willkommen!

Jeden 3. Dienstag im Monat, wollen wir bei gemütlicher Runde am Hof zusammen sitzen und Raum für Austausch, Begegnung und zum Kennenlernen schaffen.

Unter dem Motto „nichts muss, alles kann“ sitzen wir ganz unverbindlich auf ein paar Getränke mit nettem Plausch (auch mal mit Peter oder Helene, den Hofbesitzer*innen) am Hof.