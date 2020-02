Offener Keller im Weingut

× Erweitern Weingut Klumpp Offener Keller - Ein Festival der Genüsse

Wir möchten Sie an diesem Wochenende herzlich einladen, mit uns den neuen Weinjahrgang zu verkosten. Bei stilvoller Live-Musik der „Heidelberg JazzMen“ haben Sie in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit unsere Weine in Kombination mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Gourmetküche von Bernd Werner – Schloss Eberstein zu genießen. Ein Highlight ist wieder die gemeinsame Präsentation mit dem befreundeten WEINGUT MEYER-NÄKEL von der Ahr. Egal ob im illuminierten Keller mit stimmungsvoller LOUNGE MUSIK, auf unserer Sonnenterrasse oder im Verkostungsraum, der pure Genuss steht hier im Mittelpunkt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Reservierung und weitere Infos unter 07251-16719 oder info@weingut-klumpp.com.

Sie suchen ein Geschenk? Kein Problem, wir senden Ihnen den Gutschein auch gerne postalisch zu.