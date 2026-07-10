Offener Kreativtreff für eigene Projekte

In kreativer Gesellschaft mit Platz und Werkzeug vor Ort

Manche Ideen sind zu schade für später. Sie liegen auf dem Handy, im Kopf, in einer Schublade – aber allein bleiben sie oft liegen oder es fehlt der Raum. In der Ideenwerkstatt bekommt dein Projekt einen Platz am Tisch. Einmal im Monat mittwochs kannst du ohne Anmeldung vorbeikommen, dein Material mitbringen und in gemütlicher Runde kreativ werden. Ob Deko, Upcycling, Papier, Textil, kleines Handwerk oder ein ganz eigenes Vorhaben: Hier geht es ums Anfangen, Weiterdenken und Umsetzen. Gemeinsam geht vieles leichter, und oft entsteht genau im Austausch der nächste Schritt. Wir stellen den Platz, unterstützen bei Fragen und haben Werkzeuge vor Ort, die nicht jede/r zuhause hat. Wenn du ein bestimmtes Werkzeug brauchst oder weitere Fragen hast, wende dich bitte vorab an Frau Keller, unsere Fachbereichsleitung für Plastisches Gestalten.