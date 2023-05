Offener Nähtreff

Der Nähtreff macht Pause während Alarmstufe II andauert.

Von 19.00 bis 22.00 Uhr findet ein offener Abend für Nähbegeistere in der Stadtbücherei Wernau statt. Unter der Leitung von Petra Utpadel kann in entspannter Atmosphäre alles von Kinder-/ Erwachsenenkleidung bis Deko, Patchwork, Taschen etc. genäht werden. Jeder bringt seine Nähsachen und seine Nähmaschine selbst mit. Es gelten die Hygieneauflagen der Stadtbücherei. Kontaktdaten werden erfasst.

Informationen und Anmeldung bei Petra Utpadel unter der Nummer 0151 / 12156075.