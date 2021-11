Offener Nachmittag im Industriemagazin

Seit den 1980er Jahren verfügt das Reutlinger Heimatmuseum über eine eigene Sammlung zur Reutlinger Industriegeschichte, die in den alten Shedhallen der Metalltuchfabrik Christian Wandel zu besichtigen ist. Eine Dampfmaschine, Webstühle und Strickmaschinen, aber auch Säulenbohrmaschinen, Drehbänke und eine Drahtflechtmaschine sind dort zu sehen. Seit 2007 gibt es einen Arbeitskreis ehrenamtlicher Mitarbeiter, die am zweiten Samstag jeden Monats die eindrucksvollen Maschinen in Schauvorführungen präsentieren und erläutern.

Bitte beachten: Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen