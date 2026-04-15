Offener Spieleabend "Improbanden"

Die Bürgerbühne Backnang freut sich stets über neue Spieler*innen! Bei den öffentlichen Spieleabenden der Improbanden kann sich jede*r ausprobieren und die Bürgerbühne kennenlernen.

Improvisationstheater ist eine freie Form des Theaters, bei der spontane Szenen gespielt werden, die vorher nicht geprobt wurden. Die Impulse für das jeweilige Spiel kommen von der Spielleiter*in, aus dem Publikum oder von den Spieler*innen selbst. Vor Spielbeginn werden die Spieler*innen ordentlich aufgewärmt und in die Regeln des Improvisierens eingeführt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Spaß am Spiel und am Theater, am Zusehen und das Einbringen von Ideen sind gefragt.