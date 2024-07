"Offener Spieletreff" für Jugendliche und Erwachsene in der Stadtbücherei

Spielen macht erst gemeinsam Spaß. Deshalb bietet die Stadtbücherei allen Spielefans einen „Offenen Spieletreff“ an. Bei diesem können Jugendliche ab 11 Jahren und Erwachsene neue Spiele aus der Stadtbücherei ausprobieren und diskutieren. Eigene Spiele können natürlich auch gerne mitgebracht werden. Wer also Lust auf ein Spiel hat, das er schon lange nicht mehr gespielt hat, weil vielleicht die Mitspieler fehlen - der darf es einfach mitbringen! Gespielt werden Karten- und Brettspiele in spielfreudiger Gesellschaft und ungezwungener Atmosphäre. Der Eintritt zum Spieletreff ist frei, anmelden kann man sich ab sofort direkt in der Stadtbücherei. Jugendliche unter 16 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern.