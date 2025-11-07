Offener Spieletreff

Hast Du Lust auf Brettspiele, spielst gerne Karten oder würfelst gerne mal eine Runde?

Tüftelst Du lieber an der besten Strategie fürs Gewinnen oder verlässt Dich lieber auf Dein Glück? Gewinnst Du lieber im Team oder willst Du die Siegeslorbeeren gerne alleine einheimsen? Schwelgst Du in Gedanken bei Brettspielen, die Du früher gerne gespielt hast oder wartest Du auf die neuesten Spiele im Angebot?

Egal ob Viel- oder Gelegenheitsspieler, egal ob jung oder alt, egal woher Du kommst, egal welche Sprachen, Du sprichst, wir brauchen Dich!