In diesem offenen Themenrundgang erhalten Sie Einblicke in die Kindheit auf dem Land. Wie haben die Kinder gelebt, was waren ihre Aufgaben und wie haben sie gespielt?

Wie sah eine Schule aus und was wurde im Unterricht gelernt? Freuen Sie sich auf Einblicke in Häuser und Geschichten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.