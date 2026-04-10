Offener Themenrundgang: Märchen im Wandel der Zeit

Märchen prägen bis heute die deutsche Kulturgeschichte.

Ursprünglich wurden sie für Erwachsene gedacht und griffen Themen wie Angst, Verlust, Hoffnung und Mut auf. Im Laufe der Zeit wurden sie immer wieder umgedeutet und für Kinder umgeschrieben. Passend zum Märchentag beleuchtet der Themenrundgang, wie Märchen entstanden, welche symbolischen Bedeutungen sie tragen und warum sie bis heute wichtig sind.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.