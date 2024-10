Offener veganer Mitmachbrunch

Für alle Neuen: Wie funktioniert der offene Mitmachbrunch? Jede*r bringt etwas Herzhaftes oder Süßes zu Essen mit (natürlich ausschließlich vegan ;) ). Wer ausnahmsweise nichts zubereiten kann, zahlt dafür in die Spendenbox.

WICHTIG: Der Brunch lebt von dem, was IHR mitbringt! Nichts mitzubringen sollte also die Ausnahme, nicht die Regel sein, auch wenn Spenden natürlich einfacher ist. Möchtet Ihr ein möglichst leckeres Buffet antreffen, empfiehlt es sich zudem, Gerichte mitzubringen, die Ihr bereits getestet und als lecker befunden habt ;).Ihr seid bereits erfahren, was vegane Küche angeht? Dann wählt am besten eines Eurer absoluten Lieblingsgerichte aus :).

Die Räumlichkeiten erlauben es leider nicht, Speisen vor Ort fertigzustellen. Bitte bringt daher nur fertig zubereitetes Essen mit. Auch Kuchen sollte idealerweise bereits geschnitten sein. Vielen Dank!