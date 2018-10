Offenes Atelier – Genealogie

Ausflug: Der Termin findet vor Ort statt! Treffpunkt im Foyer des Stadtarchivs, Mathildenstraße 21.

Möchten Sie mehr über Ihre Familiengeschichte in Erfahrung bringen? Stammen Ihre Vorfahren aus Ludwigsburg oder einem der Stadtteile? Im Stadtarchiv können Sie verschiedenste Unterlagen einsehen, die Ihnen Fenster in die Vergangenheit öffnen. Dr. Simon Karzel und Regina Witzmann lassen Sie Archivluft schnuppern und geben Hilfestellung bei der Nutzung von Originalquellen. In einem kleinen Ausblick erfahren Sie, welche Informationen Genealogen in Archiven erhalten können. Kleine

Schriftbeispiele aus Originaldokumenten ergänzen den Kurs. Wessen Großeltern zwischen 1890 und 1950 in Ludwigsburg lebten, kann sich bis drei Wochen vorab melden unter stadtarchiv@ludwigsburg.de. Wenn möglich, wird im Kurs auf die Familiengeschichte eingegangen.