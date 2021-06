Offenes Atelier

Etwas Grünes im oder vor dem Haus regt die Sinne an.

Begleitend zur Ausstellung »Immergrün« bietet das offene Atelier mit Andrea Fink im Juli Gelegenheit, sich an einem Arrangement zu versuchen: In einer Ton- oder Glasschale finden kleine, robuste Pflanzen Platz. Die hübschen Dachrosen fühlen sich auch in luftiger Höhe wohl und sind mit ihrer Genügsamkeit eine gute Besetzung. Mit Hilfe einfacher Flecht- und Knüpftechnik entsteht aus Schnüren eine elegante Hängekonstruktion, die das Grün schweben lässt!