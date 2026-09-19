Offenes Atelier im Treff im Löwen

Die Eislingerin Heike Ritzmann nimmt sich einen ganzen Samstag im Monat Zeit und unterstützt alle die Lust haben sich künstlerisch auszuleben. Es kommen Pinsel, Schwamm, Acryl, Kreide oder Holzstifte zum Einsatz. Das Angebot richtet sich an interessierte Seniorinnen und Senioren mit und ohne Vorkenntnisse im Malen und Zeichnen. Jeder ist frei sein eigenes Projekt zu verwirklichen oder das Thema des Samstags mit aufzunehmen. Farben, Pinsel und wer möchte auch die Leinwand bringen die Teilnehmenden selbst mit. Für die, die über den Mittag durcharbeiten steht immer eine Kleine Stärkung bereit.