Offenes Atelier

In diesem Jahr wird die Berliner Künstlerin Ulrike Mohr im Wildbad insgesamt rund drei Monate leben und arbeiten. Im Rahmen von „art residency wildbad“ entwickelt sie ein Kunstwerk, das auf Dauer im Park verbleiben wird.Am 17. Juni laden das Wildbad und die Künstlerin erstmals zu Gesprächen und Begegnungen in ihr Atelier im Wildbad ein. Es befindet sich in der ehemaligen Schwimm- bzw. Turnhalle in Nähe der Arkaden an der Tauber.Das Projekt 2018 wird gefördert vom Kunstfonds der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern (ELKB) und dem Kunstfonds Bayern.