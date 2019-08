Offenes Foyer - Vernissage: „Unterwegs zu mir“

Unterwegs sein – ist für Ana Cuenca-Brommer Teil ihres Lebens. Sie entdeckte als erwachsene Frau das Malen wieder, als sie nur noch mit Hindernissen unterwegs sein konnte. Ihre Werke entstehen mit Kohle, Acryl, Öl, Kreide.

Die Auswahl der Materialien entwickelt sich dabei spontan während der Arbeit. Irgendwann begann sie, großformatige Bilder zu malen und es war einfach gut so. Stiere tauchen immer wieder in den Bildern auf. In vielen Kulturen steht der Stier als Zeichen für Fruchtbarkeit und Leben. Für Ana Cuenca-Brommer ist er auch Zeichen für Europa und ihre Verbindung zu Spanien. Unterwegs sein im Leben mit Hindernissen, mit Menschen, mit sich selbst - darüber sprechen ihre Bilder.