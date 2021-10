Offenes Foyer - Lesung und Gespräch

Im Mai 2021 jährt sich der 100 . Geburtstag der Widerstands-kämpferin Sophie Scholl . Die junge Studentin verteilte in der Widerstandsgruppe »Weiße Rose« Flugblätter gegen Hitler.

Museen in Europa haben viele Bestände aus Übersee, die exotisch und faszinierend anmuten. Die Forderung nach Rückgaben und die Aufarbeitung des »Schwierigen Erbes« aus der Kolonialzeit rücken immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Zentrale Rolle spielt dabei die Auseinandersetzung mit der Sammlungs- und Museumsgeschichte. Wer sammelte die Objekte, wie gelangten sie ins Museum? Welche Quellen geben Auskunft? Der Vortrag nimmt Sie in dieses Feld der modernen Museumsforschung hinein.