Offenes Singen im JOiN

Ihr habt Lust, miteinander zu singen – ohne Konzertzwang und Aufführungsdruck? Auch Notenlesen ist keine Voraussetzung, denn hier geht es ausschließlich darum, mit der Stimme den eigenen Körper zum Klingen zu bringen, Gemeinschaft zu spüren und neue Lieder auszuprobieren. Lasst uns einmal wöchentlich singend in den Feierabend starten! Und falls ihr keine Betreuung für euer Kind habt, bringt es einfach mit: Es kann dabei gebastelt und gespielt werden.