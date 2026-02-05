Offenes Singen im Kocherwerk

Kocherwerk - Haus der Verbindungstechnik Graf-Wolfgang-Julius-Platz 1, 74670 Forchtenberg

Lust, gemeinsam zu singen – ganz ungezwungen und ohne Vorkenntnisse? Beim Offenen Singen sind alle willkommen, die Freude an Musik und Gesang haben. Ob bekannte oder neue Lieder, ob laut oder leise: 

Gemeinsam singen wir Lieder, die Freude machen, verbinden und zum Mitsingen einladen – in entspannter und angenehmer Atmosphäre. Musikalisch begleitet von dem Duo Markus mit Akkordeon und Jonny mit Gitarre.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden.

Eintritt frei. Die Liedtexte sind ausgelegt bzw. werden an die Wand projiziert.

Freizeit & Erholung
