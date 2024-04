Gemeinsam mit der Regisseurin Josie Dale-Jones entwickeln wir ein neues Theaterstück mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Nach einem ersten Konzept-Wochenende, gemeinsam mit Jugendlichen, entstand die Idee dazu.

Der Arbeitstitel ist About good and bad, but probably mostly about the complicated mess in between.

Die zentrale Figur für dieses Projekt ist Boudica: eine Königin, eine Kriegerin, eine brutale Mörderin. Sie ist in England Symbol für den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit.

Aber es ist komplizierter als das…

Wir fragen uns: Kann eine Person gut sein und gleichzeitig Böses tun?

Kann eine schlechte Person auch gut sein? Ist Rache jemals gerechtfertigt? Kompliziert und spannend ist die Grauzone zwischendrin.

ab 16 Jahren

Vorstellungen am 30. und 31. Mai um je 19 Uhr