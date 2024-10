Im Office läuft alles rund. Chelsea, Rudi und Pey sind Pionier*innen für fortschrittliche Lösungen in einer hochdynamischen Umgebung. Für die ausgeglichene Work-Life-Balance sorgen flache Hierarchien, eine Move & Relax Zone und Matcha Latte für alle. Doch dann bringt eine neue Kollegin den Arbeitsalltag ins Wanken: Isi ist in Armut aufgewachsen und wird von den anderen neugierig beäugt. Sie selbst verfolgt jedoch eigene Ziele und fühlt dem Office auf den Zahn: Gibt euch die Arbeit einen Lebenssinn? Wenn die Arbeit wegfällt, wer seid ihr dann? Und wer profitiert davon, dass ihr euren Lebenssinn in der Arbeit findet? Im Ringen um Antworten fangen die Glaubenssätze der anderen an zu bröckeln … Mit bissigem Humor blickt Elisabeth Pape hinter die Fassade der schönen neuen Arbeitswelt. Schonungslos legt sie offen, wie sehr neoliberale Strukturen in die Menschen übergegangen sind und dabei soziale Ungerechtigkeiten verschärfen, statt ein gutes Leben für alle zu schaffen.

Veranstaltungsort Löwen - Kornhausstr. 5, 72070 Tübingen

Text Elisabeth Pape

Regie Isabella Sedlak

Es spielen Johanna Engel, Julian Lehr, Jel Woschni, Cyril Hilfiker

Bühne Raissa Kankelfitz

Kostüm Raissa Kankelfitz

Dramaturgie Sarah Charlotte Becker

Aufführungsrechte Rowohlt Theater Verlag, Hamburg