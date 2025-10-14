Was passiert, wenn drei der größten deutschen Internetstars die Bühne betreten und komplett ungefiltert aus dem Nähkästchen plaudern? Richtig: Es wird laut, ehrlich und ziemlich lustig.

„Offline + Ehrlich“ – der Podcast von Trymacs (Max), Varion (Flo) und unsympathischTV (Sascha) – begeistert jede Woche Hunderttausende mit witzigen Anekdoten, ehrlichen Gesprächen und völlig unerwarteten Themen. Jetzt geht das Erfolgsformat in die nächste Runde: Mit „Komm uns nicht auf diese Tour“ starten die drei im Herbst 2025 ihre zweite Live-Tour.

In acht Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich bringen Max, Flo und Sascha ihren typischen Humor, neue Rubriken und jede Menge ehrliche Geschichten direkt auf die Bühne – ungefiltert und mit maximaler Unterhaltung. Wer schon immer wissen wollte, was hinter den Kulissen wirklich abgeht, bekommt hier exklusive Einblicke.

Es gilt: Was auf Tour passiert, bleibt (meistens) geheim –aber vor allem Offline + Ehrlich.